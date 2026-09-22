Frosio: "Amorim può sfruttare la sosta per dare un contorno più netto ai suoi principi tattici"

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Secondo il giornalista Alex Frosio, il Milan è una delle squadre che troveranno maggiore bneficio dalla lunga sosta per le nazionali

Alex Frosio, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, è convinto che il Milan è una delle squadre che troverà maggiore beneficio dalla lunga pausa per le nazionali: "Calciatori e allenatori sono animali da competizione, la nuova maxi-pausa per le nazionali, che per la prima volta ferma i campionati per tre settimane, abbasserà drasticamente i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress che nelle persone normali fa ingrassare o dimagrire e negli sportivi diventa invece benzina per la prestazione. Soprattutto tra i tecnici, non ce n’è uno che possa apprezzare uno stop così lungo: le convocazioni ormai sono talmente allargate che quasi tutte le squadre pagano un contributo consistente alle nazionali, lavorare nei centri sportivi senza dieci o quindici dei tuoi giocatori non piace a nessuno. E il virus Fifa rischia sempre di pretendere un antipatico tributo. Liquidato il naturale fastidio per la pausa, tutti cercheranno unmodo per far fruttare queste tre settimane di lavoro, tra recupero degli infortunati, approfondimenti tattici, unmini-richiamo di preparazione.

E da questo punto di vista il Milan è probabilmente la squadra che potrebbe trovare il maggiore beneficio. Nel primo settore di stagione, il Diavolo è stato contraddittorio, non ancora ben definito: il successo sul Lecce ha rinsaldato morale e classifica, ora Amorim può sfruttare la sosta per dare un contorno più netto ai suoi principi tattici. Vero che mancheranno all’appello 14 rossoneri, ma a Milanello rimane per esempio Pulisic, appena tornato a pieno ritmo e anche al gol. L’americano può essere la chiave delle soluzioni offensive, queste tre settimane possono essere l’iniezione decisiva nelle vene del Diavolo".