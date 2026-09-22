Il retroscena di Pellegatti: "C'è stato un confronto sulla formazione tra i giocatori e Amorim"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un retroscena sulle scelte di formazione di Amorim.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un retroscena sulle scelte di formazione di Amorim: "Ma perché Amorim ha cambiato? Secondo me c'è stato un franco colloquio con i giocatori, visto che non ha potuto confrontarsi con un uomo di calcio, un direttore sportivo o una figura di riferimento a Milanello, perché non c'è, e ovviamente ci auguriamo che possa essere presto inserita. I giocatori gli hanno sottolineato, per esempio, che il Milan soffriva sulla fascia destra della propria difesa, dove domenica Gila ha giocato benissimo. Perché? Perché Chukwueze non può fare tutta la fascia da bandierina a bandierina: è un attaccante, a volte quasi un trequartista. E in effetti Gila, soprattutto nel primo tempo contro la Lazio, ha avuto mille problemi, ed è un dato di fatto.

Un altro punto importante riguarda la posizione di Rabiot: ha giocato la sua miglior partita non solo perché è tornato in condizione, ma perché ha confermato di essere uno dei centrocampisti più importanti del panorama internazionale. Il suo gol ne è la prova, con il tipico inserimento. Altro aspetto fondamentale è la presenza di Modric protetto. Dobbiamo fare un paragone: immaginiamo che Modric sia un grande attore. I grandi attori sono circondati dai bodyguard che li proteggono dall'assalto dei fan e dai possibili problemi. Ecco, domenica Luka Modric ha avuto i suoi bodyguard intorno e ha potuto rendere al meglio".