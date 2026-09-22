Diego Moreira impattante: capocannoniere del Milan in questo avvio di stagione
E' un Milan che vince e convince contro il Lecce, dopo la brutta e amara serata di Europa League contro il Benfica. I rossoneri di Amorim arrivano a questa sosta per le nazionali col sorriso, forti della recente vittoria in campionato a San Siro contro il Lecce. Nulla di scontato: questa squadra resta ad oggi un cantiere aperto, ma con più ottimismo e soluzioni rispetto agli utlimi giorni. Tra le tante note positive, spicca il magic moment di Diego Moreira, super impattante in questo avvio di stagione.
MILAN, LA CLASSIFICA GOL E ASSIST
La classifica dei marcatori dopo 5 giornate di campionato: 3 gol Diego Moreira, 2 gol Alphadjo Cisse e Adrien Rabio e 1 gol Gonçalo Ramos e Christian Pulisic.
Classifica assist
2 assist Samuel Chukwueze e Adrien Rabiot e 1 assist: Strahinja Pavlovic, Gonçalo Ramos, Christian Pulisic, Alexis Saelemaekers
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