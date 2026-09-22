Croazia, il ct su Modric: "Finché gioca per il Milan ed è importante per loro, giocherà anche per noi"
Nel corso della sua prima conferenza stampa da commissario tecnico della Croazia, Slaven Bilic, che si è detto emozionato di essere nuovamente alla guida della Nazionale dopo la prima esperienza tra il 2006 e il 2012, ha parlato anche del centrocampista del Milan Luka Modric dicendo:
"Siamo tutti estremamente felici che lui continui. La sua voglia di giocare e la sua passione per la nazionale non sono mai state in discussione. Piuttosto erano i giornalisti a chiedere a Luka 'quando smetterai', così che lui ha dovuto reagire. Io, dai colloqui avuti con lui prima ancora di diventare commissario tecnico, ho notato che la nazionale è tutto per lui. Ma è l'ultimo che vuole vivacchiare a sbafo. Sia nel club che in nazionale. Ieri (l'altro ieri, ndr) ha giocato, il Milan sembra lo stesso con lui o senza di lui. E finché gioca per il Milan, finché è importante per loro, giocherà anche per noi".
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