Adani spiega: "ll sistema di gioco di Amorim, che prevede due trequartisti liberi, dà molta libertà"

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Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai 2 su Christian Pulisic del Milan.

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai 2 su Christian Pulisic del Milan: "La felicità di Pulisic è fondamentale per il Milan: la gioia di giocare e la gioia di essere lasciato libero di esprimersi in quella zona tra le linee, tra centrocampo e attacco, dove può fare tante cose. Credo onestamente che il sistema di gioco di Amorim, che prevede due trequartisti liberi, non chiusi (e questa sarebbe una conversazione da fare con il tecnico), dia molta libertà. Gioca con due mediani, uno più costruttore e l'altro incursore come Modric e Rabiot, e i due trequartisti possono aprirsi, stringersi e diventare attaccanti. Per me questo è il marchio di fabbrica, la specialità della casa di Christian Pulisic".

PULISIC TORNATO A SEGNARE DOPO MESI

Dopo l’assist contro la Lazio, Christian Pulisic ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2025 (tre reti in due partite contro Inter e Torino). Inoltre, Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40.