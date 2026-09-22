Guidi: "Oltre al quando, c'è pure l’interrogativo sul dove far giocare il nuovo pupillo di Cardinale"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno belga classe 2004 del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno belga del Milan: "Moreira va di fretta. I tre gol realizzati negli ultimi 66 minuti giocati in Serie A - tutti partendo dalla panchina - hanno posto l’accento sulla necessità di puntare con più decisione sull’esterno prelevato in estate dallo Strasburgo. Un acquisto da 50 milioni di euro più bonus che sta facendo gongolare soprattutto Gerry Cardinale, innamorato pazzo del belga. Domenica sera, il numero uno di RedBird è andato personalmente a bordo campo nel riscaldamento prepartita per abbracciare il “suo” Moreira. Diego ha contraccambiato e poi ringraziato a suo modo, con la prima rete a San Siro, suggellata sotto la Curva Sud dopo aver sostituito Saelemaekers al 24’ della ripresa.

Nelle prime sei partite del Milan, l’ex Strasburgo è partito titolare una sola volta, all’esordio contro la Juventus. Nonostante ciò, con tre gol Moreira è il goleador principe del Diavolo in questo primo scorcio di stagione. Tanto che da più parti ci si chiede cosa debba fare il belga per conquistarsi una maglia dal 1’. "Non sta a me decidere, perché se potessi deciderei di partire sempre titolare... Dipende dall’allenatore, è lui che decide quello che pensa essere l’undici migliore. Vedremo se dopo la sosta potrò tornare titolare, ma per ora va bene così". Palla, insomma, a Ruben Amorim, che anche contro il Lecce ha scelto di utilizzare Moreira come proiettile da sparare a partita in corso. Ma oltre al quando, c’è pure l’interrogativo sul dove far giocare il nuovo pupillo di Cardinale".