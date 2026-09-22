Nessuno corre quanto Ramos nel Milan: primo per km davanti a due difensori. E in Serie A è ottavo

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Goncalo Ramos è il calciatore del Milan che ha percorso più kilometri in queste prime cinque giornate di campionato (57,3).

Goncalo Ramos è il calciatore del Milan che ha percorso più kilometri in queste prime cinque giornate di campionato (57,3), davanti a Strahinia Pavlovic (54,9) e a Koni De Winter (50,6); i tre sono anche i giocatori rossoneri di movimento ad essere rimasti in campo per più minuti. In generale, il portoghese è all'ottavo posto in Serie A per kilometri percorsi (il migliore è Barella dell'Inter con 61 km), il primo in assoluto tra gli attaccanti.

COSA HA DETTO AMORIM SU GONCALO RAMOS

"Dobbiamo metterlo - ha dichiarato Ruben Amorim - nelle condizioni di avere più occasioni pulite e garantirgli un supporto migliore. Questo non vuol dire sollecitarlo di meno in fase di rientro o nel lavoro sporco per i compagni. Significa invece fare in modo che stia più tempo lì dove sa fare male, ovvero nei pressi dell'area di rigore. È un aspetto su cui stiamo battendo molto durante gli allenamenti". Goncalo Ramos ha segnato un solo gol fino a ora, quello contro il Venezia a San Siro alla seconda giornata. Poi è rimasto a secco in tutte le altre partite, ma il suo aiuto alla squadra non si sta facendo certo attendere. E non solo per quello che viene scritto sul tabellino della partita.