Milan, il 2008 Borsani firma il primo contratto da professionista

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Oggi alle 15:35News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Il giovane difensore si lega al Milan con il suo primo contratto da professionista

AC Milan comunica che Emanuele Borsani ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.