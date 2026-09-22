Milan, il 2008 Borsani firma il primo contratto da professionista
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Il giovane difensore si lega al Milan con il suo primo contratto da professionista
AC Milan comunica che Emanuele Borsani ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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