Borghi estasiato: "Ciò che ha fatto Pulisic è una di quelle cose che ti restano tatuate nelle retine"

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Stefano Borghi, telecronista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la prestazione del Milan contro il Lecce.

Stefano Borghi, telecronista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la prestazione del Milan contro il Lecce: "La sconfitta contro il Benfica aveva incenerito l'ambiente, per come è arrivata, per le scelte di Amorim, per il modo di fare calcio di Amorim.

Domenica sera contro il Lecce si è dimostrato l'avversario migliore possibile, perché il Lecce era anche partito con un po' di baldanza cercando di andare a pressare alto, ma è finito lì, è finito al settimo-ottavo minuto. Poi si è ritirato, non ha avuto coraggio. L'assenza di Tiago Gabriel last minute è stato un malus significativo per Di Francesco, perché poi la difesa, nonostante questa scalata a cinque, centralmente è stata veramente molto, molto, molto fallibile e con Siebert e Gaspar che sono stati molto negativi. Il Lecce è stato l'avversario giusto per questa serata, però il Milan ci ha messo anche del suo. Amorim ha rimesso dentro i nomi grossi.

Che Pulisic scalpitasse per avere una maglia da titolare domenica sera, dopo due secondi tempi buoni, era evidente: una titolarità decisiva. Pulisic ha sbagliato poco ieri sera, il gol che segna, il primo del suo 2026, è uno di quei gol che ti rimangono tatuati nelle retine. Il lancio di Pavlovic è bello, la difesa del Lecce dorme: quello stop e quel tiro d'incontro sono robe pazzesche, verrebbe da dire. È bellissimo, un gol meraviglioso! E poi una prestazione davvero di coinvolgimento, di qualità, per il ruolo che ha anche nell'azione del 2-0, la palla che aveva messo prima Goncalo Ramos in profondità... Giocato così, pieno. Pulisic probabilmente sta bene e ha voglia di riprendersi la sua posizione, perché Pulisic a metà della stagione scorsa era il miglior giocatore del Milan. Poi la seconda metà è stata molto più faticosa, ma il valore di Pulisic è indiscutibile".