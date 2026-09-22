Primo Piano Poco spazio per Diawara, Comotto e Camarda? Dopo la sosta arriverà anche il loro momento

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Finora i giovani Diawara, Comotto e Camarda non hanno praticamente quasi mai visto il campo, ma dopo la sosta avranno le loro opportunità

Durante l'ultimo mercato estivo, non sono mancate le richieste per Francesco Camarda e Christian Comotto, ma Ruben Amorim ha posto il veto sulla partenza dell'attaccante e del centrocampista classe 2008 che intanto nelle scorse settimane hanno rinnovato anche il loro contratto. Il Milan punta su di loro non solo per il futuro, ma anche per il presente. Stesso discorso anche per Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 che il Diavolo ha preso dal Troyes durante l'estate. Vero che finora il francese e Comotto non sono stati mai messi in campo e che Camarda ha collezionato appena otto minuti, ma presto arriverà anche per loro il momento di dimostrare il loro valore.

MILAN ATTESO DA UN TOUR DE FORCE: CI SARÀ SPAZIO PER TUTTI

Anche perchè dopo la maxi-pausa per le nazionali, il Milan è atteso da un clamoroso tour de force con nove partite in 28 giorni tra Serie A ed Europa League: Sassuolo, Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter, Ferencvaros e Genoa. Dall'11 ottobre all'8 novembre, il Diavolo giocherà praticamente ogni tre giorni e, come ripete spesso anche Ruben Amorim, ci sarà bisogna di tutta la rosa, compresi i tre giovanissimi che entreranno certamente anche loro nelle rotazioni che il tecnico portoghese dovrà necessariamente fare.

DIAWARA, COMOTTO E CAMARDA ASPETTANO LA LORO CHANCE

Per quanto riguarda Diawara, il classe 2006 dovrà far tirare ogni tanto il fiato a Strahinja Pavlovic, finora sempre utilizzato per 90 minuti in tutte le partite giocate finora dal Diavolo. Comotto dovrà invece sgomitare per trovare spazio in mezzo al campo vista la grande concorrenza, ma il giovane centrocampista piace molto ad Amorim e sicuramente avrà le sue chance. Camarda è invece la prima e unica alternativa a Gonçalo Ramos che non può ovviamente giocarle tutte e quindi anche l'ex Lecce potrà collezionare un po' di minuti in campo. A gennaio si tireranno poi le prime somme e si vedrà se per qualcuno di loro tre sarà meglio andare a giocare con continuità in prestito.