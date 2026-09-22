Pastore: "Cardinale ha detto che sono stati i 90 minuti più belli che si siano visti. No, ma i segnali sono incoraggianti"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla prestazione del Milan contro il Lecce.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla prestazione del Milan contro il Lecce: "Al di là della mollezza dell'avversario, il Milan ha giocato bene, senza strafare. Cardinale ha detto che sono stati i 90 minuti più belli che si siano visti, e sembra davvero un trionfo. No, è qualcosa di incoraggiante e soprattutto una cosa: Amorim ha cambiato sistema di gioco, ha messo in discussione cose che sembravano inscalfibili, cioè il 3-4-2-1 a oltranza. Ha abbassato Estupiñán, ha messo Gila più largo, e ha dato un'interpretazione un po' diversa che ha ridato smalto e rimesso al centro giocatori chiave come Rabiot, Pulisic e, se vogliamo, anche Modric, con questo tipo di avversari e con questo tipo di pressione. I gol sono stati belli; Ramos non ha segnato, ma è stato decisivo in tutte e tre le azioni, e questo è qualcosa che magari non gli verrà riconosciuto in termini di classifica marcatori, ma sicuramente di supporto alla manovra sì.

Mi pare che il Milan stia facendo bene, pur con tutte le cautele del caso, perché sono passate solo cinque partite, una delle quali contro l'ultima in classifica. Però ha pareggiato con la Lazio e con la Juve: secondo me la classifica del Milan dopo cinque giornate è buona, soprattutto se rapportata alle difficoltà di altre squadre che hanno stravolto tutto o che hanno già cambiato allenatore. L'Atalanta è molto più in difficoltà, del Napoli ne parleremo... Il Milan tutto sommato è lì, e adesso dopo la sosta avrà una partita chiave: Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio è una gara estremamente delicata, che potrebbe sia cancellare quello che ho appena detto, sia rappresentare un ulteriore trampolino di lancio".