Passerini: "Amorim ha capito che gli integralismi non sono mai utili: è sinonimo di intelligenza"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle scelte di Amorim.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle scelte di Amorim: "Non mi piace definirla la sconfitta di Amorim, tutt'altro: è la vittoria di Amorim, che ha capito di aver sbagliato la formazione nella partita di Coppa contro il Benfica. Ha messo i titolari; mi è piaciuta molto l'idea di giocare con la linea a quattro per buoni tratti di partita, mi è piaciuto il passaggio a un 4-4-2 per buoni tratti di gara, superando quel 3-4-2-1 che sembrava un po' immobile.

L'ha poi spiegato lo stesso Amorim a fine partita, dicendo: «Ho capito, rispetto al Manchester United e alla mia esperienza dell'anno scorso in cui sbagliai, che questa volta non devo commettere l'errore di fissarmi su quello che non ho». E questo è sinonimo di intelligenza: quindi, insomma, bravo Amorim che ha capito che gli integralismi non sono mai utili.

Detto questo, c'è ancora molto da lavorare, secondo me. Io poi mi aspetto a gennaio qualche rinforzo in attacco e in difesa, però nel frattempo bisogna fare di necessità virtù. Farlo con questa classifica — o meglio, muoversi sotto la protezione di questa classifica — è già un grande aiuto, perché è quello che dicevamo tante volte anche la scorsa settimana: il Milan ha bisogno di prendere tempo, di guadagnare tempo per crescere e per migliorare. Senza i risultati il tempo ti viene a mancare, perché ti cacciano molto semplicemente, come succede a tanti altri allenatori. E invece il Milan non si è ancora perso: i risultati sono buoni, ottimi anche volendo, le prestazioni così così".