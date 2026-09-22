F. Galli difende Amorim: "Lo avevano tutti crocifisso e invece..."

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Un estratto del pensiero di Filippo Galli sul momento del Milan dopo la vittoria contro il Lecce

Il Milan ha saputo reagire bene alla brutta sconfitta in Europa League contro il Benfica. Mister Amorim era stato criticato pesantemente per la formazione proposta contro i portoghesi. Nonostante questo, contro il Lecce la squadra ha saputo vincere e convincere anche con l'aiuto di alcuni rossoneri subentrati dalla panchina. Così, intervenuto a "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno, l'ex rossonero Filippo Galli ha commentato la prestazione del Milan contro il Lecce. Ecco un estratto delle sue parole:

"Da parte del Milan c'è stato un segnale importante dal punto di vista del gioco e della prestazione, ha il terzio attacco del campionato mentre in difesa ha qualche pecca e c'è da migliorare. Si era subito crocifisso Amorim da parte soprattutto dei tifosi e questo è un peccato, è necessario avere tempo per costruire un qualcosa. E' un Milan che vuole essere meno pragmatico e più propositivo nel gioco".