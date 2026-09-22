F. Galli difende Amorim: "Lo avevano tutti crocifisso e invece..."
Il Milan ha saputo reagire bene alla brutta sconfitta in Europa League contro il Benfica. Mister Amorim era stato criticato pesantemente per la formazione proposta contro i portoghesi. Nonostante questo, contro il Lecce la squadra ha saputo vincere e convincere anche con l'aiuto di alcuni rossoneri subentrati dalla panchina. Così, intervenuto a "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno, l'ex rossonero Filippo Galli ha commentato la prestazione del Milan contro il Lecce. Ecco un estratto delle sue parole:
"Da parte del Milan c'è stato un segnale importante dal punto di vista del gioco e della prestazione, ha il terzio attacco del campionato mentre in difesa ha qualche pecca e c'è da migliorare. Si era subito crocifisso Amorim da parte soprattutto dei tifosi e questo è un peccato, è necessario avere tempo per costruire un qualcosa. E' un Milan che vuole essere meno pragmatico e più propositivo nel gioco".
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