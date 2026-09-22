Bucchioni: "Amorim, con il fiato di Cardinale sul collo, ha smesso di fare esperimenti"

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Le parole di Enzo Bucchioni sul momento di Amorim nel Milan, dopo la recente vittoria contro il Lecce

Quello visto contro il Lecce è stato finalmente un Milan di qualità, propositivo e letale sotto porta. I ragazzi di Amorim hanno saputo indirizzare la partita già nel primo tempo (cosa non scontata) per poi gestire bene il dominio della gara e pungere nella ripresa. Il Milan è ancora, ad oggi un cantiere aperto e sarà interessante vedere come dopo la sosta la squadra approccerà i successivi impegni, soprattutto in Europa.

Così, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Milan e Juventus che sono tornate alla vittoria in campionato. Ecco il suo pensiero sulle due squadre, con un particolare accenno sul momento di Ruben Amorim:

BUCCHIONI COMMENTA IL MILAN DI AMORIM

"Ecco il Milan e la Juve, si sono rialzate subito. Un reazione forte, immediata, non da poco e adesso, guardando la classifica, è tutta un'altra storia. Amorim con il fiato di Cardinale sul collo ha smesso di fare esperimenti che neppure il manuale del piccolo allenatore, è andato sul sicuro, ha fatto giocare i migliori. In genere si fa così, giocano i più forti, l'allenatore portoghese ci ha impiegato un po', ma alla fine s'è convinto. E poi Rabiot finalmente in mediana, Modric tenuto basso a dirigere il traffico senza farlo correre troppo, il vero Pulisic e Saelemakers dietro Ramos. Cose razionali, insomma. Una mano l'ha data il Lecce, ma nel Milan un gioco rapido e veloce, la voglia di muoversi senza palla e di lottare, il carattere si sono visti. Buon trame. Qualcosa si muove, ora serviranno conferme e continuità".