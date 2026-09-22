Colombo: "Si va alla sosta senza polemiche, senza particolari dubbi e senza processi, con uno spirito diverso"

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Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Rossonera sulle conseguenze di Milan-Lecce.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Rossonera sulle conseguenze di Milan-Lecce, match vinto 3-0 dai rossoneri con gol di Pulisic, Rabiot e Diego Moreira: “Partita fondamentale: intanto si va alla sosta senza polemiche, senza particolari dubbi e senza processi, con uno spirito diverso. La gara di domenica sera è stata piena di cose buone, un po’ per la rotondità del risultato e un po’ per il ritorno al gol di Pulisic che, come dicevo in avvio, è un giocatore fondamentale per questa squadra, di esperienza e di qualità. Il miglior viatico per salutarsi prima di ritornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Su Pulisic, tra infortuni e panchine di cui non si capiva se dietro ci fossero motivazioni di natura fisico-tecnica, è ovvio che si fossero creati degli interrogativi. Infatti penso che fosse anche un po’ innervosito dal fatto di essere poco utilizzato e forse, anche nell’esultanza di ieri sera, ci ho visto una particolare foga.

Il Milan, per essere competitivo fino alla fine, deve prima trovare qual è il suo impianto di gioco definitivo attorno a cui Amorim possa effettuare delle variazioni. Finora è come se fosse andato sempre un po’ alla ricerca della squadra migliore“.