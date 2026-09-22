MN - Cisse: "L'infortunio è stato serio, tornare in campo col Milan è stato ancora più bello"
A margine della presentazione della XXXIV edizione del Congresso Isokinetic, presso l’Allianza MiCo - Milano Congressi, ha parlato anche Alphadjo Cisse, giovane talento del Milan collegato direttamente da Milanello. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:
Ci racconti la tua esperienza col percorso di riabilitazione dopo l’infortunio che hai sofferto in inverno?
“La riabilitazione è stata molto positiva, ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato e hanno cercato di rimettermi com’ero prima. Sono molto contento di aver lavorato con loro”.
C’è stato un momento positivo, un segnale incoraggiante che hai sentito durante questo percorso?
“Ho conosciuto persone che mi sono state sempre vicino. Lavorare con positività e allegria ha reso le cose molto più semplici”.
Che cosa è stato per te il ritorno ad una performance al 100%?
“È stato molto bello. Si trattava di un infortunio abbastanza lungo, e farlo col Milan è ancora più bello”.
Il ricordo più bello del ritorno in campo?
“Forse il primo gol che ho fatto”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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