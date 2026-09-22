Amorim senza compromessi: idee chiare, gerarchie aperte e fiducia nel suo metodo

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Ruben Amorim continua a costruire il Milan seguendo una linea precisa, dentro e fuori dal campo

Ruben Amorim continua a costruire il Milan seguendo una linea precisa, dentro e fuori dal campo. Il tecnico portoghese non fa sconti ai big e lascia che siano allenamenti e prestazioni a determinare le gerarchie. Pulisic ha dovuto aspettare prima di tornare titolare, Moreira è rimasto in panchina nonostante l'ottimo momento ed Estupinan è stato confermato malgrado le aspre critiche che gli sono state mosse contro dopo la Lazio.

Amorim resta fedele alle proprie idee, pur introducendo piccoli adattamenti tattici, come la difesa a quattro vista contro il Lecce. Una lezione imaparata anche dall'esperienza, traumatica per certi versi, allo United.