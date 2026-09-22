Bilic, CT Croazia: "Siamo estremamente felici che Modric continui. La sua passione per la nazionale non è mai stata in discussione"

vedi letture

Nel corso dell'ultima conferenza stampa il ct della Croazia Bilic ha parlato di Luka Modric

Nel corso della sua prima conferenza stampa da commissario tecnico della Croazia, Slaven Bilic, che si è detto emozionato di essere nuovamente alla guida della Nazionale dopo la prima esperienza tra il 2006 e il 2012, ha parlato anche del centrocampista del Milan Luka Modric dicendo:

"Siamo tutti estremamente felici che lui continui. La sua voglia di giocare e la sua passione per la nazionale non sono mai state in discussione. Piuttosto erano i giornalisti a chiedere a Luka 'quando smetterai', così che lui ha dovuto reagire. Io, dai colloqui avuti con lui prima ancora di diventare commissario tecnico, ho notato che la nazionale è tutto per lui. Ma è l'ultimo che vuole vivacchiare a sbafo. Sia nel club che in nazionale. Ieri (l'altro ieri, ndr) ha giocato, il Milan sembra lo stesso con lui o senza di lui. E finché gioca per il Milan, finché è importante per loro, giocherà anche per noi".