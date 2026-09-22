MN - Di Gennaro: "Per quanto ha speso sarebbe stato preoccupante non vedere un Milan lottare per i primi posti"

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Un breve estratto delle parole di Antonio Di Gennaro a MilanNews.it

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore oggi noto opinionista spotivo e telecronista Antonio Di Gennaro è intervenuto così in merito alla stretta attualità del mondo Milan. Ecco un estratto del suo interessante pensiero sulla squadra di Ruben Amorim, reduce dalla bella e convincente vittoria in campionato contro il Lecce. Nonostante questo, i rossoneri restano però ancora un cantiere aperto e in fase di costruzione:

"Per quanto ha speso sarebbe stato preoccupante non vedere un Milan lottare per i primi posti, secondo me la squadra di Amorim avrebbe potuto avere qualche punto in più. In Serie A vedo Roma e Inter tra le più fort e più pronte, anche se resta e sarà un campionato molto equilibrato. Amorim? Il tempo al Milan è sempre relativo, in un grande club non sempre puoi averne. Amorim è stato bravo a insidiarsi con le sue idee, e la squadra che ha quest'anno è migliore rispetto a quella che aveva nella scorsa stagione. Hanno preso in avanti Ramos, ma è stato pagato davvero troppo. Mi aspetto un Milan che lotterà per il quarto posto, ma con l'obiettivo di vincere e far divertire come è sempre stato nel suo DNA".