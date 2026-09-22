Carrick a rischio: lo United pensa ad Antonio Conte in caso di cambio in panchina
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Antonio Conte è un nome che sta tornando a circolare per la panchina dello United dopo l'avvio a rilento del Manchester in questa stagione
Il futuro di Antonio Conte resta aperto. Dopo le suggestioni legate a Juventus e Milan, ora torna a circolare l'ipotesi Manchester United per il tecnico italiano. La posizione di Michael Carrick non sarebbe a rischio immediato, ma l'avvio a rilento dei Red Devils in questa stagione hanno aumentato la pressione sulla panchina di Old Trafford.
Le prossime sfide contro Tottenham, Atletico Madrid e Leeds United saranno dunque decisive per capire cosa ne sarà del futuro di Carrick. In caso di cambio, Conte potrebbe rientrare tra le opzioni secondo la stampa britannica, anche se lo United starebbe valutando anche altre soluzioni, come Fabian Hurzeler Brighton e Keith Andrews del Brentford.
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