Kayode e il suo idolo: "Ho sempre guardato con interesse a Maldini. È stato eccezionale nel mio ruolo"
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Michael Kayode ha parlato di Paolo Maldini nel corso della conferenza stampa alla quale ha preso parte oggi da Coverciano
Seconda di giornata di lavoro al via a Coverciano in vista delle prossime sfide di Nations League della Nazionale. Dopo la conferenza stampa del CT Roberto Mancini, oggi ha preso parola dall'Aula Magna del Centro Tecnico Federale Michael Kayode, ex Fiorentina oggi in Premier League al Brentford. Di seguito qualche estratto delle sue dichiarazioni.
Perché non l'abbiamo rivista in Serie A?
"Non è successo niente, ho guardato le opportunità che si sono aperte, chiunque ha voglia di giocare in Premier e ho colto l'occasione".
Segue con attenzione qualche terzino del presente o del passato?
"Terzini a cui mi ispiro ce ne sono tantissimi, uno che ho sempre guardato con interesse è Maldini. Lui è stato un eccezione in questo ruolo".
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