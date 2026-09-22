MN - Di Gennaro vota Mario Gila: "Un difensore completo e intelligente"

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Un breve estratto delle parole di Antonio Di Gennaro in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore oggi noto opinionista spotivo e telecronista Antonio Di Gennaro è intervenuto così in merito alla stretta attualità del mondo Milan. I rossoneri di Ruben Amorim sono reduci dalla bella e convincente vittoria di San Siro contro il Lecce. Un risultato che, in vista delle prossime settimane, di rientro dalla sosta per le nazionali, potrà ridare il giusto slancio a una squadra ancora in cerca della propria identità. Così, proprio in merito al momento del Milan, ecco un estratto del suo interessante pensiero sul rendimento di Mario Gila in questo avvio di stagione:

DI GENNARO SU GILA

"L'obiettivo del Milan è quello di lottare per il quarto posto e tornare in Champions. E' una coppa che porta soldi e prestigio, sarebbe fondamentale per i rossoneri anche se pure in Europa League la squadra di Amorim può arrivare fino in fondo. Resta però una competizione logorante. Pulisic resta un giocatore imprescindibile, contro il Lecce ha segnato un gol favoloso con un super aggancio volante. E' forte perchè salta l'uomo ed è sempre un giocatore dinamico, offensivo. Anche Rabiot e Modric restano due punti fermi del Milan, ma devo ammettere che Moreira e Mario Gila mi piacciono moltissimo. Lo spagnolo è un difensore completo e davvero tanto intelligente".