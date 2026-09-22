MN - Loftus-Cheek sfila al Vogue World della Milano Fashion week con la maglia del Milan
MilanNews.it
Loftus-Cheek è presente alla Vogue World, prima data della Milano Fashion Week, ed ha sfilato con una maglia del Milan.
Come ogni anno Milano, capitale della moda, sarà protagonista con la Milano Fashion Week. Il grande evento è partito oggi, martedi 22 settembre, ed andrà avanti in Italia fino al 28 settembre. Migliaia di persone da tutto il mondo viaggiano alla volta del capoluogo meneghino per assistere alle migliori sfilate del mondo per respirare e vivere appieno questa grande manifestazione.
Come apprende la redazione di MilanNews.it, alla Vogue World, il primo giorno della Fashion Week meneghina, che ha l'obiettivo di celebrare la creatività italiana, la moda come cultura e industria, è presente il centrocampista rossonero Loftus-Cheek che è stato protagonista di una sfilata indossando una maglia del Milan.
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