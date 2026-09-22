Serafini: "Se analizzi Amorim vieni tacciato come uno che lo ha già esonerato. Non è il mio caso"

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Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanCommunity commentando al comunicazione di Ruben Amorim, allenatore rossonero.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanCommunity commentando al comunicazione di Ruben Amorim, allenatore rossonero: "Succede che se critichi o analizzi quello che Amorim sta facendo al Milan in queste settimane, vieni tacciato come uno che sentenzia, come uno che ha già liquidato Amorim, come uno che lo ha già esonerato. Non è il mio caso. Io non amo mai essere autoreferenziale e parlare in prima persona, ma non ho esonerato Amorim, non gli ho già messo la clessidra con il countdown per fargli saltare la panchina. Mi auguro non che si ravveda, perché non abbiamo alcun titolo per chiedere ad Amorim di ravvedersi, ma che capisca che ci sono cose che non funzionano.

E lo ha detto lui stesso: nel dopo partita con il Benfica ha pronunciato parole francamente avvilenti per chi ama il Milan. Ha parlato di una squadra che non ha energia, che non è capace di fare letture in campo, che ha problemi con la palla e ne ha altri senza palla, che non ha organizzazione e con una rosa non all'altezza. C'è un panorama onestamente devastante, e lo ha detto lui, non lo abbiamo detto noi.

Quindi, quando ci si scaglia contro chi analizza, contro chi valuta, contro chi pensa e vede che cosa sta succedendo e cosa sta facendo l'allenatore del Milan... Beh, evidentemente c'è qualche distonia. Ripeto: soprattutto nel mio caso e nel nostro caso, non abbiamo emesso sentenze. Accompagniamo un percorso che fino a questo momento è estremamente difficile, contraddittorio e negativo, al di là dei risultati, perché non si vedono le idee di gioco, la filosofia e la strategia che Amorim ha in mente; mi pare anzi che ci sia un po' di confusione anche tra i giocatori.

Il tempo al Milan, ma nel calcio in generale, non è mai tanto, perciò bisogna sfruttarlo molto bene. Bisogna imparare dagli errori e spiegare che cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo e dove si vuole andare".