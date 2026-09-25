Modric ha la febbre: parte comunque con la Croazia verso Praga

Modric ha la febbre: parte comunque con la Croazia verso PragaMilanNews.it
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Oggi alle 13:48News
di Francesco Finulli
Luka Modric ha l'influenza ma è partito comunque con la Croazia verso Praga dove domani giocherà contro la Cechia

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano sportivo croato Sportske Novosti, il centrocampista rossonero Luka Modric è stato vittima in queste ore di sintomi influenzali che hanno messo a rischio la sua presenza nella partita di domani sera a Praga contro la Cechia in occasione della prima giornata di UEFA Nations League.

Secondo quanto riportano i media croati, Luka Modric ha la febbre ma è comunque partito alla volta della capitale ceca dove domani si giocherà alle ore 20.45. Al momento la sua presenza in conferenza stampa alle ore 17 è confermata ma rimane in dubbio la sua effettiva disponibilità per la gara di domani, anche considerando che ci saranno tre ulteriori impegni in questa sosta.