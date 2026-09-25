Letizia: "Valutiamo Cardinale e cerchiamo di spargere odio e polemica per una cena di tre anni fa? Per sua stessa ammissione..."

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla cena tra De Laurentiis e Gerry Cardinale.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla cena tra De Laurentiis e Gerry Cardinale: "Sicuramente quello che Gerry Cardinale pensava tre anni fa - a prescindere da a cosa si riferisca Aurelio De Laurentiis, dato che non lo ha spiegato - oggi non lo pensa più. Di conseguenza, non ha senso. Poi De Laurentiis, un po' per fare show e un po' per celebrare se stesso (poiché il prosieguo del discorso era abbastanza fumoso), sostiene che Cardinale ragioni da finanziere e non da sportivo. Prima di dare giudizi su come ragiona Cardinale, penso che dovrebbe alzare il telefono e organizzarci un'altra cena. Tant'è che abbiamo chiuso simpaticamente dicendo che, se si trovassero di nuovo a cena, De Laurentiis potrebbe dargli qualche consiglio su come muoversi nel calcio italiano. Premesso ciò, Cardinale ne ha preso coscienza, e lo ha fatto soprattutto per cambiare, modificare e migliorare il sistema.

La Serie A è un prodotto fallimentare, che non funziona, e che il Milan adesso cerca di cambiare dall'interno. Il Milan cerca di ritornare grande nonostante la Serie A, mentre in Premier League si diventa grandi grazie alla Premier League: sono due cose ben diverse. De Laurentiis potrebbe alzarsi da tavola con qualche star di Hollywood in più tra le sue conoscenze — visto che il cinema sarebbe il suo primo business — ma Cardinale è un guru dello show business americano. Un conto è De Sica, un altro è conoscere e lavorare con Ben Affleck e Matt Damon. Da grande appassionato di cinema, mi sembra che la differenza tra la Filmauro e la Paramount sia notevole, ben più ampia della distanza tra il peggior Milan di Cardinale e il miglior Napoli di De Laurentiis.

Detto questo, a noi interessa il calcio e di calcio parliamo. La mia non è una polemica nei confronti di De Laurentiis, personaggio che mi fa anche simpatia, ma con chi cerca di strumentalizzare le sue parole prendendole come razionali e serie, senza considerare il personaggio né il contenuto fumoso della dichiarazione. Si parla di una presunta cena di tre anni fa, con discorsi non rivelati, in un periodo in cui — per sua stessa ammissione — Cardinale era sulla strada sbagliata. Valutiamo Cardinale e cerchiamo di spargere odio e polemica nei confronti del proprietario del Milan prendendo per buone le parole di De Laurentiis su una cena di anni fa? Mi sembra un'operazione del tutto strumentale".