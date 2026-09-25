Alaba all'Udinese: arriva il commento di benvenuto del milanista Modric
Come annunciato ormai qualche giorno fa, l'Udinese ha ufficializzato un super colpo per la difesa ossia l'ex difensore del Real Madrid David Alaba. Il difensore austriaco, dopo la scadenza del suo contratto con i Blancos, era rimasto senza squadra e dunque, essendo svincolato, era libero di firmare per qualsiasi squadra in qualsiasi momento.
Ed è qui che i friulani sono stati bravi ad approfittarne per chiudere un colpo a dir poco clamoroso. A dare il benvenuto in Italia è stato, tra gli altri, anche il rossonero Luka Modric, suo ex compagno al Real Madrid. Il croato, sotto il post di Instagram dell'Udinese nel quale ha presentato l'acquisto e il numero di maglia da lui scelto, ha commentato così: "Benvenuto in Italia fratello, ci vediamo presto"
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