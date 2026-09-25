Secondo Ordine, la promessa fatta da Cardinale per il nuovo dirigente sta per essere onorata

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su alcune cose di mercato da casa Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su alcune cose di mercato da casa Milan: "I rinnovi di Pulisic e Pavlovic sono tornati, durante la sosta, all’ordine del giorno. È utile impegnare questo tempo per provare a sciogliere i nodi esistenti e ritrovarsi con una bella dose di fiducia nei confronti di due che stanno offrendo a inizio di stagione un rendimento molto alto. Infine: la promessa fatta da Cardinale (nuovo responsabile area tecnica) sta per essere onorata. L’argomento merita una sola osservazione: visto che il prossimo appuntamento è quello del mercato di gennaio, sarà meglio procedere velocemente al completamento dell’organico".

IL NUOVO HEAD OF FOOTBALL

Gerry Cardinale, dal 25 maggio 2026, ha preso in mano in prima persona le redini del Milan, rivoluzionando la maggior parte dell'assetto societario e sportivo del club. Secondo il Corriere dello Sport, però, non è finita qui. Con il passare dei mesi, infatti, "la sua intenzione - si legge sul quotidiano romano - è quella di affidare il progetto sportivo ad un suo uomo di grande fiducia". Una prima specifica è d'obbligo: non si tratterà di delegare, come è successo in passato con l'era nefasta di Furlani, il quale è stato appena escluso dal Consiglio d'Amministrazione rossonero dopo il licenziamento di maggio. Il tutto, infatti, "consisterà nel nominare un head of football, cioè una figura che sia a capo dell'intera area sport e che faccia le veci del proprietario a Milano, stando vicino all'allenatore, presentandosi tutti i giorni a Milanello e gestendo in prima persona il calciomercato". Seconda precisazione: il tutto avverrà sempre mantenendo la linea tracciata, in questi mesi, da Cardinale stesso.