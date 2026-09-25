Bianchin fa notare: "La lista dei motivi per 1 gol in 6 partite di Ramos è lunga"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo nel Milan di Goncalo Ramos, attaccante rossonero.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo nel Milan di Goncalo Ramos, attaccante rossonero: "Domanda logica: un centravanti maratoneta, che corre 11,5 chilometri a partita, può essere, se non riposato, diciamo abbastanza lucido da fare la scelta giusta in area? Amorim lo ha scelto anche per questo - con lui il centravanti deve lavorare quando la palla è dell'altra squadra - e avrà messo tutto in conto. Non per caso, dopo il Lecce ha commentato così: "Ramos lavora sodo, i gol arriveranno. Si impegna molto per la squadra". C'è altro. Negli sprint, dopo 4 giornate, Gonçalo era primo nel Milan davanti a Pavlovic e De Winter (dati Gradient). E ancora: secondo nel numero di accelerazioni, quasi alla pari con Pavlovic. Non è normale. Nella Juve il primo è Kalulu, nell'Inter Diouf, nella Roma Lulli: tutti terzini o esterni. E gli attaccanti? Hojlund e Diao sono primi per sprint per Napoli e Como ma hanno dati molto lontani da quelli di Ramos.

La spiegazione però evidentemente non è solo fisica. Gonçalo in quella partita col Venezia ha avuto occasioni per segnare tre, anche quattro gol. Nelle altre partite, no. A settembre ha avuto poche occasioni e la partita con il Lecce è significativa: Ramos non ha mai calciato, in compenso ha fatto 7 sponde, ha creato 2 occasioni per i compagni, ha dato un assist. Un uomo squadra, non un 9. E ancora, solo il 9% dei suoi tocchi è in area. Lautaro arriva al 20%, Malen al 29%: c'è differenza. Amorim però vede un passo avanti: "Oggi gli siamo stati più vicini ed è per questo che Gonçalo ha giocato meglio". Oltre a stargli vicino, sarebbe carino che i compagni gli regalassero un filtrante, un cross, una palla dal fondo. La lista dei motivi della stagione da 1 gol in 6 partite quindi si allunga: lo sforzo fisico, l'intesa con i compagni, la sua scarsa mira (1 gol con 14 tiri)".