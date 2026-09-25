Italia U21, vittoria per 15-0 in amichevole contro l'Empoli Primavera: tripletta di Cisse, in gol anche Camarda e Bartesaghi

L'Italia Under 21 ha battuto 15-0 in amichevole la Primavera dell'Empoli. In gol anche i tre giocatori del Milan convocati dal ct Baldini

In attesa della gara del 1° ottobre in casa dell'Armenia valida per le qualificazioni all'Europeo, l'Italia Under 21 ha giocato ieri una partitella d'allenamento contro la Primavera dell'Empoli. Il match è terminato 15-0 per gli azzurrini e sono andati in gol tutti e tre i giocatori del Milan convocati dal ct Silvio Baldini: una rete a testa per Francesco Camarda e Davide Bartesaghi e tripletta per Alphadjo Cisse. Ecco il racconto della sfida riportato dal sito della FIGC:

"Nel ritiro di Tirrenia, intanto, quest’oggi (ieri, ndr) l’Italia ha ‘sentito’ l’odore di partita nell’amichevole giocata e vinta 15-0 contro l’Empoli Primavera. Per Baldini, che ha schierato l’Italia col classico 4-3-3, sono arrivate buone indicazioni da parte della squadra. Nel primo tempo gli Azzurrini hanno sbloccato la partita al 14’ con Cichella su assist di Berti, raddoppiando al 29’ proprio con Berti, questa volta su iniziativa personale. Tre minuti più tardi ha segnato anche Camarda su assist del neo-entrato Liberali (in campo dal 30’ al posto di Berti), mentre al 40’ Cichella ha trovato il bis personale sul secondo assist in meno di 10’ di Liberali. Nella ripresa Baldini ha ruotato i giocatori, dando spazio e minuti anche a chi era rimasto in panchina nei primi 45’. Dopo 3’ è arrivato il 5-0 su autorete di Lesiewicz, poi al 55’ Faticanti ha segnato il 6-0 su recupero alto. Bartesaghi e Favasuli, in campo nella ripresa, sono andati entrambi a segno al 65’ e al 69’ su iniziativa personale e dall’8-0 in poi gli Azzurrini hanno continuato a segnare. Fini (al 75’), due volte Cisse (78’ e 80’), Calvani con una doppietta (83’ e 86’), Faticanti (al minuto 88) e di nuovo Cisse (89’) hanno fissato il risultato sul definitivo 15-0".