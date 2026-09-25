Pasotto: "Camarda è destinato ad aumentare il suo minutaggio già dopo la sosta"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rendimento fin qui di Francesco Camarda, attaccante del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rendimento fin qui di Francesco Camarda, attaccante del Milan: "Tornato dal prestito al Lecce, in estate il Milan con lui ha fatto una scelta molto precisa: è finito il tempo dei saluti, resta alla casa madre per giocarsi le sue carte. Una gestione che ha trovato riscontro anche nelle mosse del club: oltre a Ramos non sono arrivati altri attaccanti centrali, Francesco è a tutti gli effetti il vice di Gonçalo. Fino a questo momento sono stati solo veloci spezzoni, difficili da glorificare, ma Camarda è destinato con sicurezza ad aumentare il suo minutaggio già dopo la sosta".

LA CONFERMA DI PELLEGATTI

Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato di Francesco Camarda, ancora praticamente inutilizzato da Amorim. Queste le sue parole.

“C’è il tema Francesco Camarda, che ha avuto poco spazio, pochissimo spazio fino adesso. Domenica scorsa qualcuno potrebbe dire avrebbe potuto giocare di più, ma probabilmente l'allenatore Amorim a livello psicologico ha preferito tenere in campo Gonçalo Ramos perché il giocatore magari trovasse nel finale il gol. Forse questo il motivo per il quale non abbiamo visto Camarda prima, ma la domanda è sempre più o meno la stessa. È stato un errore o no mandare in prestito Camarda. Amorim e Cardinale sono stati subito decisi, sicuri. Il giocatore Camarda è la nostra seconda punta dietro Gonçalo Ramos. Siamo in attesa. C'è da dire che però bisogna avere anche un po' di pazienza”.