Toscano: "Corsa scudetto? il Milan è un po' indietro perché ha rinnovato il proprio organico"

Domenico Toscano ha commentato l'inizio della nuova Serie A e ha parlato anche della corsa scudetto

In merito all'inizio della Serie A, Domenico Toscano, l'anno scorso allenatore del Catania ed ex tra le altre di Cesena e Reggina, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l'espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio".

Su chi punta per lo Scudetto?

"Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po' indietro perché ha rinnovato il proprio organico".

La Fiorentina con Vanoli ha cambiato passo. Che cosa non ha funzionato con Grosso?

"Se non vivi le dinamiche fai fatica a parlarne. Sicuramente qualcosa non andava, ma magari con un po' di tempo Grosso avrebbe sistemato le cose. Oggi con il cambio la squadra si è ritrovata, tanti calciatori si stanno ritrovando".

Dove può arrivare la squadra viola?

"Ha un organico che le consente di entrare nelle coppe. Però è ancora presto. E le prossime partite diranno il vero valore"