Athekame chiaro: "Ora sono al Lione ma vorrei tornare al Milan"

Zachary Athekame ha le idee chiare sul suo futuro: vuole riconquistarsi la maglia del Milan dopo questo anno di prestito al Lione

Uno dei giocatori che ha lasciato il Milan nel corso dell'estate è stato Zachary Athekame. Il laterale svizzero si è trasferito in prestito secco all'Olympique Lione di mister Paulo Fonseca dove ha avuto un grandissimo impatto, tanto da meritarsi la chiamata del CT Murat Yakin nella nazionale maggiore della Svizzera. La sua situazione rimane diversa rispetto ad altri "esodati" da Milanello: la formula dell'operazione suggerisce che in qualche modo il Milan potrebbe ancora puntare su di lui prossimamente.

ATHEKAME: ORA AL LIONE MA VOGLIO TORNARE AL MILAN

Intanto, direttamente dal ritiro della Nazionale elvetica, Zachary Athekame è intervenuto ai microfoni di RSI e ha fatto chiarezza su quello che vuole dal suo futuro: "Valuto positivamente la mia prima stagione con il Milan. Mi sono trovato bene, era un campionato nuovo, più tattico. Poi c’è stato il cambio in panchina, ho parlato con il nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia. A Milano mi sono trovato molto bene, sono un giocatore del Milan. Ora sono a Lione, ma vorrei tornare"