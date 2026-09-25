Il Giornale: "Lo United vende zolle e dà un’idea a San Siro"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Lo United vende zolle e dà un’idea a San Siro". Il Manchester United ha deciso di mettere in vendita a 125 sterline le zolle del prato dell'Old Trafford (è sempre lo stesso da 14 anni) che sono conservate "in una confezione di 7 per 7 centimetri, un cubo in acrilico che contiene la zolla in una involucro trasparente con l’insegna Manchester United Old Trafford e c’è pure la fotografia dello stadio". La decisione è stata presa dall'ad Omar Barrada per dare una mano al club che è in profondo rosso (un miliardo e mezzo di sterline, il doppio del fatturato).

Scrive poi Il Giornale: "L’operazione green può essere una buona idea per i gestori di San Siro, anzi i padroni, Inter e Milan che in cambio di 195 milioni, hanno rilevato la proprietà dal Comune. Il prato del Meazza, pur rizollato più volte, conserva il fascino di sempre anche se, a differenza dell’Old Trafford, San Siro non è la casa di una sola squadra, i tifosi interisti e milanisti vivono in comproprietà in quel terreno, l’eventuale messa in vendita di una porzione di prato rischierebbe di risolversi in un’asta senza compratori. Pensiamo positivo: portarsi a casa un pezzo di San Siro sarebbe come risentire il profumo della salamella e delle caldarroste. Prossimamente tutto in fumo".