Da oggi l'aeroporto di Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi
A poco più di tre anni dalla sua scomparsa e a due anni da quando era stata accettata la proposta, oggi si è tenuta la cerimonia ufficiale dell'intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa. Imprenditore di successo, politico oggettivamente innovativo, per i tifosi del Milan e tanti calciatori che hanno vestito il rossonero è e rimarra soltanto il Presidente. Al club milanista ha legato i suoi successi sportivi più incredibili: il Diavolo è diventato grande sotto la sua guida illuminata.
Oggi all'aeroporto di Milano-Malpensa c'è stata la cerimonia ufficiale dell'intitolazione a Silvio Berlusconi. A prendere la parola a margine dell'evento anche il fratello Paolo: "Oggi Silvio non c’è più, ma è più vivo che mai. È vivo nelle sue aziende, nelle sue imprese sportive, nella sua eredità politica, nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Oggi è anche qui, vi ringrazio di cuore per il significato di questo riconoscimento che lo lega per sempre alla sua amata città di Milano"
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