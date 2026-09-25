Francia, inizia l'era Zidane: i rossoneri Maignan e Rabiot dovrebbero essere titolari
Questa sera alle 20.45, a Istanbul, inizia la nuova avventura e vita di Zinedine Zidane come CT della Francia. La selezione francese cambia il suo commissario tecnico dopo 14 anni, con l'addio di Didier Deschamps al termine del Mondiale in America. Al suo posto forse il più grande calciatore francese di tutti i tempi, insieme a Platini, che da allenatore con il Real Madrid - unica esperienza - si è già tolto soddisfazioni enormi. L'esordio in UEFA Nations League contro la Turchia del CT Vincenzo Montella.
NUOVA FRANCIA, VECCHIE ABITUDINI PER MAIGNAN E RABIOT
Nonostante una nuova era per il calcio francese, i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot possono stare tranquilli: entrambi godono della fiducia di Zidane e, anzi, sono tra i membri più esperti della squadra. Dunque non sembra a rischio la loro titolarità, a partire dalla gara di stasera. Di seguito la probabile formazione della Francia:
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé. A disp.: Butez, Restes, Diouf, Jacquet, Kalulu, Yoro, Akliouche, Camavinga, Da Cunha, Barcola, Doué, Lepaul. All. Zidane
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