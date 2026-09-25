Marinozzi: "La cosa che può fare Ramos è portare lui direttamente il pallone ed essere autosufficiente"

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, si è così espresso sul suo canale Youtube analizzando le prestazioni di Goncalo Ramos.

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, si è così espresso sul suo canale Youtube analizzando le prestazioni di Goncalo Ramos: "Ramos è un target man. Ramos viene anche a prendere palla addosso e fa salire la squadra. Nel gol di Moreira vince il duello su una palla lunga, poi Moreira fa tutto il resto. Ma anche in una situazione nel primo tempo contro il Lecce è stato bravissimo: la palla arriva diretta da Maignan, c'è un movimento di Saelemaekers sotto Goncalo Ramos, lui la protegge e guardate Pulisic che chiede il pallone per andare poi veloce. Questa è una cosa che fa spesso Gonçalo Ramos: gioca molto di sponda e pulisce molti palloni. La cosa che però può fare il portoghese, dato che ha motore, è portare lui direttamente il pallone ed essere autosufficiente. Qui controlla, protegge, si gira, corre e porta la sfera fino in zona di rifinitura; poi il passaggio per Pulisic nello spazio in profondità risulta leggermente lungo ed è molto bravo Falcone ad accorciare lo spazio per Pulisic, ma Ramos dimostra di poter fare da solo. È una cosa diversa rispetto ad altri, attaccanti con il bisogno di condividere il gioco con un centrocampista o un trequartista. Lui può controllare, stoppare e correre, ulteriore qualità che ha Goncalo Ramos.

Naturalmente poi c'è da migliorare, soprattutto rispetto alle ultime giornate, il suo peso offensivo. Ha calciato tanto a inizio campionato: dopo la partita col Venezia era il calciatore ad aver tirato di più nel nostro campionato e contro il Venezia ha avuto un'underperformance finalizzativa, segnando un gol in meno rispetto alle tante opportunità avute. Deve tornare a calciare con maggiore continuità perché adesso, paragonando i suoi numeri nei 90 minuti a quelli collezionati nelle ultime stagioni a Parigi, c'è una differenza".