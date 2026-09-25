Ramos premiato prima di Portogallo-Galles per le 25 presenze in Nazionale

L'attaccante Gonçalo Ramos omaggiato dalla federazione portoghese per aver raggiunto le 25 presenze con la maglia del Portogallo

Nella serata di ieri, in occasione della sfida tra Portogallo e Galles, l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos è stato premiato dalla federazione portoghese per le 25 presenze con la Nazionale. In realtà nella gara di ieri ha già collezionato il gettone numero 28, infatti la quota significativa era già stata raggiunta a giugno nell'ultima amichevole pre-Mondiale contro la Nigeria vinta per 1-2. Curiosamente anche il debutto con la maglia della Nazionale maggiore, nel novembre 2022, era avvenuto contro la Nigeria in un'amichevole pre-Mondiale.

Di seguito il comunicato della federazione portoghese con cui annuncia la premiazione di Ramos: "Gonçalo Ramos è stato premiato giovedì dalla Federcalcio portoghese (FPF) per aver raggiunto la quota di 25 presenze con la Nazionale maggiore del Portogallo. L'omaggio ha avuto luogo allo Stadio José Alvalade, poco prima della sfida tra Portogallo e Galles, in un'occasione che ha celebrato il percorso dell'attaccante con la maglia delle Quinas. Il giocatore ha ricevuto una targa commemorativa per il traguardo raggiunto dalle mani dei dirigenti Toni e Domingos Paciência. Gonçalo Ramos ha debuttato con la Selezione principale il 17 novembre 2022 contro la Nigeria. In quella partita, l'attaccante contribuì con un gol alla vittoria per 3-0 del Portogallo, dando il via al suo cammino internazionale ai massimi livelli".