De Ketelaere rivela: "Ho parlato con il PSG ma alla fine hanno scelto Ferran Torres"

L'ex rossonero Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha parlato del colloquio che ha avuto con il PSG nel corso dell'estate

L'ex rossonero Charles De Ketelaere, da tre anni attaccante di punta dell'Atalanta che oggi si sta affermando anche con la maglia del Belgio, ha parlato a Le Derniere Heure di quella che è stata la sua estate a livello di calciomercato: "C'erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l'Atalanta chiedeva molto. Sì, credo che si aggirasse intorno a quella cifra, 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo"

Continua Charles De Ketalaere rivelando un retroscena sulla sua estate: "Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres. Sono felice all'Atalanta. So quanto sia importante essere un titolare fisso, dai tempi del Milan. Mi piacerebbe lottare per i titoli un giorno. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo"