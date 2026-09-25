Nigeria-Madagascar, Samu Chukwueze subito titolare

Nigeria-Madagascar, Samu Chukwueze subito titolareMilanNews.it
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Oggi alle 17:53News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Nigeria-Madagascar, valida per le qualificazioni all'African Nations Cup. Chukwueze titolare.

NIGERIA (4-4-2): Nwabali; Aina, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Lookman; Adams, Ilenikhena. CT. Chelle

MADAGASCAR (3-4-3): Dupire; Kari, Jean-Pierre, Tremoulet; Acapandie, Couturier, Ilaimaharitra, Raveloson; Raheriniaina, Abdallah, Ponti. CT. Martins