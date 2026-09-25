Nigeria-Madagascar, Samu Chukwueze subito titolare
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Queste le formazioni ufficiali di Nigeria-Madagascar, valida per le qualificazioni all'African Nations Cup. Chukwueze titolare.
NIGERIA (4-4-2): Nwabali; Aina, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Lookman; Adams, Ilenikhena. CT. Chelle
MADAGASCAR (3-4-3): Dupire; Kari, Jean-Pierre, Tremoulet; Acapandie, Couturier, Ilaimaharitra, Raveloson; Raheriniaina, Abdallah, Ponti. CT. Martins
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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