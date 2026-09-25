Borghi: "Ho visto 65mila spettatori a San Siro sbigottiti alle formazioni di Milan-Benfica. Poi, il modulo col Lecce..."

Stefano Borghi, telecronista e giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando le scelte di formazione di Amorim.

Stefano Borghi, telecronista e giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando le scelte di formazione di Ruben Amorim: "Ero a commentare Milan-Benfica e, quando sono state annunciate le formazioni, vedevo lo sbigottimento nei 65.000 di San Siro attorno a me. Bisognava capire che la partita col Benfica era un appuntamento importante: venivi da quello che era successo a Roma, il Milan tornava in Europa contro il Benfica, lo stadio era pieno, sembrava la Champions League e ti eri quasi dimenticato che si trattava dell'altra coppa.

D'accordo che l'allenatore è sempre molto lucido e onesto nello spiegare le cose che fa, a volte fin troppo, parlando del minutaggio e dei rischi che potevano esserci; però, in una partita così, devi capire che Pulisic parte dall'inizio. Avendo fatto 45 minuti a Roma, 45 minuti li ha e li può fare anche contro il Benfica partendo dall'inizio. Moreira è entrato a Roma e ha fatto due gol: la gente lo aspetta, la partita lo aspetta e l'avversario teme di trovarselo davanti. Se invece giocano Terracciano, Hutchinson e Cisse, è un altro discorso: è il messaggio che dai alla squadra, alla partita, all'ambiente e a tutto lo scenario. Per questo non ho nemmeno capito come si sia potuti arrivare a certi errori. È indubbio che il primo tempo sia stato molto negativo, mentre il secondo è andato un filo meglio, ma non avevi più di fronte una Lazio che calava, bensì un Benfica che cresceva, e la partita l'hai persa.

Contro il Lecce, Amorim ha messo dentro giocatori che avevano voglia di dare dei segnali e devo dire che il vestito tattico mi sembra interessante per il tipo di rosa a disposizione. Certo, Mario Gila può fare il terzino ed è uno dei pochi centrali disponibili, ma un altro terzino al momento non c'è nel Milan, per cui lì bisogna inventarsi e capire qualcosa. Tuttavia ho visto un bel Milan: al di là del Lecce, che ha pressato per cinque minuti e poi ha finito la sua partita, ho visto una squadra reattiva e con idee. Ho visto persino un buon Gonçalo Ramos, a differenza di quello che hanno notato tutti — dato che non ho sentito mezzo commento positivo — ma secondo me ha fatto una buona partita"..