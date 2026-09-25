Pastore: "C'è un problema se l'indispensabile è Musah. Vedremo se il 3-4-2-1 è un sistema archiviato"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul modulo tattico per il Milan di Ruben Amorim.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul modulo per il Milan di Ruben Amorim: "Il 3-4-2-1 era un sistema - ne parliamo al passato, vedremo se è un sistema archiviato - di gioco in cui l'indispensabile era Musah, e già qui qualcosa non va. Se il tuo sistema di gioco ha Yunus Musah come giocatore indispensabile è perché è più dinamico che tecnico, ma ti serve comunque qualcuno che sappia fare entrambe le cose. Modric non sarà così dinamico, ma a questo punto, se sei il Milan contro il Lecce, meglio avere Modric. C'è bisogno di Modric, c'è bisogno di Rabiot; ma se non hai i polmoni, non puoi giocare in quel modo lì.

Al di là della mollezza dell'avversario, il Milan ha giocato bene, senza strafare. Cardinale ha detto che sono stati i 90 minuti più belli che si siano visti, e sembra davvero un trionfo. No, è qualcosa di incoraggiante e soprattutto una cosa: Amorim ha cambiato sistema di gioco, ha messo in discussione cose che sembravano inscalfibili, cioè il 3-4-2-1 a oltranza. Ha abbassato Estupiñán, ha messo Gila più largo, e ha dato un'interpretazione un po' diversa che ha ridato smalto e rimesso al centro giocatori chiave come Rabiot, Pulisic e, se vogliamo, anche Modric, con questo tipo di avversari e con questo tipo di pressione. I gol sono stati belli; Ramos non ha segnato, ma è stato decisivo in tutte e tre le azioni, e questo è qualcosa che magari non gli verrà riconosciuto in termini di classifica marcatori, ma sicuramente di supporto alla manovra sì".