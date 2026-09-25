Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: van Bommel schiera subito Moreira titolare

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: van Bommel schiera subito Moreira titolareMilanNews.it
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Oggi alle 19:46News
di Manuel Del Vecchio
Diego Moreira subito titolare nel Belgio con van Bommel CT

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Belgio, match valido per la prima giornata del girone A di Nations League. Van Bommel punta sul rossonero Diego Moreira dall'inizio, schierato come esterno destro nel 4-2-3-1 iniziale. De Winter invece parte dalla panchina.

ITALIA-BELGIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. CT. Roberto Mancini.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. CT. Mark van Bommel.