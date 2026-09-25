Turchia-Francia, Rabiot e Maignan titolari nella prima di Zidane da CT

Turchia-Francia, Rabiot e Maignan titolari nella prima di Zidane da CTMilanNews.it
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Oggi alle 19:36News
di Manuel Del Vecchio
Zidane fa l'esordio da CT della Francia e sceglie anche Rabiot e Maignan tra i titolari

Queste le formazioni ufficiali di Turchia-Francia, partita valida per la prima giornata del girone A di Nations League. Nella prima partita di Zidane da CT dei transalpini i rossoneri Maignan e Rabiot partono titolari.

TURCHIA-FRANCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TURCHIA (4-2-3-1): Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Özcan, Yüksek; Arda Güler, Aydin, Can Uzun; Yilmaz. CT. Montella

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Koné, Rabiot - Olise, Cherki, Dembélé; Mbappé. CT. Zidane.