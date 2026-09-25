Domani al via la Serie A Women 26-27: ecco dove vedere tutte le partite

Il sito della FIGC riporta dove i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie A Women 2026-2027 che inizierà domani

Questo weekend inizia la Serie A Women (il Milan Femminile esordirà domani, sabato 26 settembre, in casa del Como 1907) e il sito della FIGC riporta dove si potranno vedere tutte le partite di questa competizione: "Quella al via tra sabato 26 e domenica 27 settembre sarà una Serie A Women Athora da non perdere. E per non perdersi neanche un minuto, neanche un gol, neanche un’emozione, ci sono mille strade. La copertura mediatica sarà totale, grazie ai broadcaster che ogni settimana trasmettono le competizioni della Serie A Women (Rai, DAZN e Sky) ma anche grazie ai canali ufficiali della Serie A Women.



Ecco la “guida al campionato”, con una grande novità.



RAISPORT RaiSport, anche per questa stagione, trasmetterà una partita ogni fine settimana: si parte domenica alle 13 con il match tra Inter e Fiorentina. La grande novità riguarda invece ‘La Rosa del Calcio’, lo show in onda ogni martedì successivo alle giornate di campionato alle 23.15 su RaiSport. A condurre la trasmissione sarà Simona Cantoni, con Katia Serra e Francesca Brienza che in studio commenteranno i principali temi del campionato, impreziositi dai gol e dagli highlights di tutte le partite, da interviste e con la presenza di ospiti in studio e in collegamento. In studio, per la prima puntata in onda martedì 29 settembre, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti.

Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le sei gare settimanali di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’, con registrazione gratuita alla app (fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai). Su DAZN le partite e gli highlights saranno disponibili anche on demand.Gli highlights delle sei partite di Serie A Women Athora saranno trasmessi anche ogni domenica sera su Sky Sport 24, dove sono andate in onda le migliori partite della Serie A Women’s Cup e dove saranno trasmessi i match di Coppa Italia (dai quarti in poi) e la Supercoppa Women di gennaio.I gol della Serie A Women Athora saranno disponibili dopo poche ore dalla conclusione delle partite anche sul canale YouTube della Serie A Women, ma le migliori giocate, i gol e le foto da tutti i campi saranno anche sui profili social ufficiali del campionato. Sarà una stagione bellissima, da vivere su ogni piattaforma".