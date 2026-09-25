Matri: "Amorim sta valorizzando i giocatori passati un po' in sordina"

Il commento di Alessandro Matri, ex attaccante e oggi opinionista, sul lavoro di Ruben Amorim in questi primi mesi di Milan

Tra le critiche che sono state mosse al tecnico rossonero Ruben Amorim in questa prima fase di stagione, quelle più frequenti si sono concentrate sulle scelte di formazione dell'allenatore portoghese. Direttamente dallo studio di DAZN, l'ex calciatore e opinionista Alessandro Matri è intervenuto per commentare il momento del Milan e di Ruben Amorim.

AMORIM STA VALORIZZANDO I GIOCATORI PASSATI IN SORDINA

Il commento di Alessandro Matri sul lavoro di Ruben Amorim: “Secondo me Amorim sta valorizzando i giocatori che erano passati un po’ in sordina come il Chukwueze o il Musah della situazione. Li sta rivalorizzando. È vero che non si deve paragonare Musah a Modric, ma se c’è bisogno di Musah in certe partite se ce l’hai nel pieno della condizione è una soluzione in più. Quindi secondo me in tante cose è stato bravo, in tante ci sta lavorando e poi c’è da capire, c’è da vedere più avanti come andrà. Però i segnali positivi ci sono”.

