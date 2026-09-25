MN - Ravezzani: "Inizio di stagione del Milan non un trionfo ma doveroso. Lo valuto bene"

Il commento del giornalista Fabio Ravezzani sull'inizio di stagione del nuovo Milan di Ruben Amorim

Ci sono state tante chiacchiere attorno all'inizio di stagione del Milan ma, alla fine della fiera, i rossoneri si ritrovano alla sosta con 11 punti in campionato, a soli due punti dalle tre squadre che guidano attualmente la classifica e ancora imbattuti in Serie A. La nota stonata sicuramente è stata quella serata di San Siro con il Benfica ma in generale è stato un avvio positivo. Tutto sommato la pensa così anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

MILAN, INIZIO DI STAGIONE DOVEROSO

Il pensiero di Fabio Ravezzani su come valuta l'avvio della stagione del Milan con il nuovo tecnico Ruben Amorim: “Ma lo valuto bene, diciamo che il Milan è con altre squadre purtroppo, nel senso che ce ne sono tante lì ammucchiate quindi è nel gruppo, che è già qualcosa, anche se le ambizioni del Milan sono quelle di essere non davanti al gruppo, ma davanti alla maggior parte delle squadre e quindi non lo definirei un trionfo, ma un doveroso inizio di stagione”