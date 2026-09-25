Serie A, gli impegni ufficiali del Milan fino alla 19^ giornata. Date, orari e diretta TV
La Lega Serie A ha comunicato date, orari e diretta TV delle sfide di campionato fino alla diciannovesima gironata. Questi tutti gli impegni del Milan:
SERIE A: DATE, ORARI E DIRETTA TV DELLE PARTITE DEL MILAN
12ª giornata, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)
13ª giornata, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
15ª giornata, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
18ª giornata, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
19ª giornata, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
È stata comunicata anche la data dell'Ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza.
Ottavo di finale, Milan-Monza, mercoledì 13 gennaio ore 21.00 (Mediaset)
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