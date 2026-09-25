Croazia, come sta Modric? Il CT: "Luka ieri aveva la febbre, vedremo domattina"

Croazia, come sta Modric? Il CT: "Luka ieri aveva la febbre, vedremo domattina"MilanNews.it
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Oggi alle 17:34News
di Manuel Del Vecchio
Il CT Dalic parla delle condizioni fisiche di Modric: il croato ha la febbre e può essere in forse per la sfida contro la Repubblica Ceca

In questi minuti è in corso la conferenza stampa di Bilic, nuovo commissario tecnico della Croazia, alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca. Di fianco a lui c'è Ivan Perisic, ma inizialmente il programma prevedeva la presenza di Luka Modric: il rossonero è stato esentato dall'attività con i media perché ha la febbre. Il CT ha parlato proprio delle condizioni del centrocampista durante la conferenza:

"Luka ieri aveva la febbre, vedremo come starà domattina. Forse uno o due giocatori salteranno l'allenamento di stasera. Domani scenderemo in campo con la formazione migliore, al momento pensiamo solo alla Repubblica Ceca".

Repubblica Ceca-Croazia di Nations League è prevista per domani sera alle ore 20.45. I croati in questa pausa poi affronteranno Spagna, Inghilterra e di nuovo Spagna.