Croazia, come sta Modric? Il CT: "Luka ieri aveva la febbre, vedremo domattina"
In questi minuti è in corso la conferenza stampa di Bilic, nuovo commissario tecnico della Croazia, alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca. Di fianco a lui c'è Ivan Perisic, ma inizialmente il programma prevedeva la presenza di Luka Modric: il rossonero è stato esentato dall'attività con i media perché ha la febbre. Il CT ha parlato proprio delle condizioni del centrocampista durante la conferenza:
"Luka ieri aveva la febbre, vedremo come starà domattina. Forse uno o due giocatori salteranno l'allenamento di stasera. Domani scenderemo in campo con la formazione migliore, al momento pensiamo solo alla Repubblica Ceca".
Repubblica Ceca-Croazia di Nations League è prevista per domani sera alle ore 20.45. I croati in questa pausa poi affronteranno Spagna, Inghilterra e di nuovo Spagna.
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