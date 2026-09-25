Mercato invernale, i club di A spingono per anticipare: si comincia il 28 dicembre, manca l'ok definitivo della FIFA

Cambiamenti sostanziali per la prossima finestra di mercato invernale

Ci sono novità importanti sulla prossima finestra di calciomercato che emergono dal Consiglio della FIGC che si è tenuto a Roma: i club di Serie A hanno presentato richiesta ufficiale per l'apertura ancipata della prossima sessione di mercato invernale, inizialmente prevista per il 2 gennaio 2027. Per motivi riconducibili a situazioni di bilancio la nuova data è quella del 28 dicembre 2026: la richiesta è stata accolta dalla FIGC, ma manca ancora il via libero definitivo della FIFA.

Su richiesta della Lega Calcio Serie A, cui hanno aderito Lega B e Lega Pro, il Consiglio ha approvato la modifica della data di inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti della corrente stagione sportiva anticipandola al 28 dicembre 2026. Per rendere operativa tale modifica, la FIGC adesso chiederà alla FIFA il parere favorevole, riporta TMW.